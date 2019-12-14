MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık MasterChef Türkiye en son bölümde elenen isim gözyaşlarını tutamadı 14.12.2019 12:14

MasterChef Türkiye 67. yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. MasterChef ekibi dünkü bölümde Mevlana'nın şehri Konya'ya konuk oldu. Dünkü bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında Rıfat, Batuhan ve Güzide yer alıyordu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 13 Aralık MasterChef en son bölümde elenen isim...

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye 67. bölümüyle dün akşam seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef'te son 6 yarışmacı kalmış ve dünkü bölümde bir kişi daha yarışmaya veda etmişti. Son bölümü kaçıran seyirciler kimin elendiğini araştırmaya başladı. Bölüm sonunda elenen isim gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 13 Aralık MasterChef en son bölümde elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? (67. BÖLÜM)

MasterChef'in cuma akşamı yayınlanan 67. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman ve Türk mutfağı araştırmacı, yazarı Nevin Halıcı'nın jüri üyeliği yaptığı son bölümde yarışmacılar, Mevlevi mutfağından, tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassafen lokma yemeklerini hazırladılar.

Oyun sonrası şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. En iyi yemeği yapan takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

Oylama sonucu kırmızı takım kazanan takım olarak açıklandı. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra yeniden mutfağa girdi.

3 eleme adayı Güzide, Batuhan ve Rıfat elenen ismin belirleneceği yarışta ter döktü. Veda eden isim açıklandı ve Rıfat yarışmadan elenen isim oldu.

Büyük final için geri sayım başlarken, hayallerine veda eden Rıfat yarışma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

MASTERHEF RIFAT KİMDİR?

MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

Rıfat Yurttaş, MasterChef'in 67. bölümünde yarışmaya veda eden isim oldu.