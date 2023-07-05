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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi akılları karıştırdı

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi akılları karıştırdı
05.07.2023 10:31 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:32

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3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine evlilik teklif etti. Çift nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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