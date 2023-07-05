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Günel Zeynalova'dan zehir zemberek sözler: “Bu kaçıncı kötülüğün?”

Günel Zeynalova'dan zehir zemberek sözler: “Bu kaçıncı kötülüğün?”
05.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 05.07.2023 11:33

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İbrahim Tatlıses'in henüz çocuk yaşlardayken keşfettiği Günel Zeynalova, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulmuş özellikle Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınmıştı. Bir röportajında "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" diyen Günel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının zehir zemberek bir açıklamada bulunduğu paylaşımdaki "Bu kaçıncı kötülüğün?" sözleri dikkat çekti. Günel'in paylaşımının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi. İşte detaylar...

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