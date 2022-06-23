Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine katıldı! Eski eşi Zeynep Yılmaz'la bir araya gelip o kareleri paylaştı! Son hali ile...

Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine katıldı! Eski eşi Zeynep Yılmaz'la bir araya gelip o kareleri paylaştı! Son hali ile...

Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine katıldı! Eski eşi Zeynep Yılmaz'la bir araya gelip o kareleri paylaştı! Son hali ile...
23.06.2022 14:55

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Uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz'la kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı bu kez 18 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yaptı. Törende kızının yanında bulunan ve çekilen kareleri Instagram hesabından yayınlayan usta televizyoncu, paylaşımlarında eski eşi Zeynep Yılmaz’a da yer verdi. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında kızı Leyla'nın son hali şaşırttı. İşte o kareler...

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