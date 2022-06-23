Uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz'la kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı bu kez 18 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yaptı. Törende kızının yanında bulunan ve çekilen kareleri Instagram hesabından yayınlayan usta televizyoncu, paylaşımlarında eski eşi Zeynep Yılmaz’a da yer verdi. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında kızı Leyla'nın son hali şaşırttı. İşte o kareler...