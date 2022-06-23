Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz kızları Leyla'nın mezuniyetinde yan yana! Leyla Ilıcalı'nın son hali şaşkına çevirdi
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda kızlarına ne kadar düşkün olduğu da bilinen bir gerçek. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı bu kez kızı 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yaptı. Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine annesi Zeynep Yılmaz ile babası Acun Ilıcalı da katıldı.
23.06.2022 09:27 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:28
Bir süredir Çağla Altunkaya ile ilişki yaşayan Ilıcalı, 2003-2016 yılları arasında evlilik yaşadığı eski eşi ile kızları Leyla'nın mezuniyet törenine katıldı. 18 yaşına gelen Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinde aile fotoğrafı çekildi.
Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaşmıştı.