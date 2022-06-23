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Masterchef Somer Şef'ten cinsel ilişki itirafı 'iyi yemek yaparsan iyi de...

Masterchef Somer Şef'ten cinsel ilişki itirafı 'iyi yemek yaparsan iyi de...
23.06.2022 09:47

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Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Somer Şef'in cinsel ilişki itirafı olay yarattı.

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