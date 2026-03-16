A.B.İ. dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Doğan'ın sözleri damga vurdu

A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 10. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragman, izleyiciler arasında hızla yayılarak gündemin üst sıralarına oturdu.

"Zafer dansını hak ettik biz!"

Fragmana en çok damga vuran an, Doğan'ın Çağla'ya söylediği sözler oldu. Doğan, "Ben izini sürdüm sen avı buldun, bence bir zafer dansını hak ettik biz!" diyerek izleyicilerin merakını doruk noktasına taşıdı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

10. bölümde neler yaşanacak?

Fragmanda Doğan ile Çağla arasındaki gerilim ve yakınlaşmanın yeni bir boyut kazanacağına işaret eden sahneler dikkat çekti. İzleyiciler yeni bölümde hangi sürprizlerin beklediğini merakla tartışıyor.