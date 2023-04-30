90’lar partisi! Şeyma Subaşıdüğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile5 Mayıs'ta Marakeş'te evleneceğini duyurmuştu. Düğün törenine yalnızca 10 kişiyi davet ettiği öğrenilen Subaşı'nın ablası hakkında sarf ettiği sözler uzun süre gündem olmuştu. Ünlü isim şimdi ise düğün öncesi düzenlediği 90'lar partisi ile adından söz ettirdi. Şubaşı'nın hem partisi hem de tercih ettiği elbise çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor" ifadelerini kullandı. İşte Şeyma Subaşı'nın 90'lar partisi...