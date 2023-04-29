Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele görüntülendi sosyal medya yıkıldı! ‘’O kara gözlüklerin arkasında kara geceler’’

Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Farklı farklı kadınlara imam nikahları, ihanet görüntüleri, boşanma iddiaları derken Neslihan Atagül'den hem ilk paylaşımlar geldi hem de Doğulu'yla el ele bir video.