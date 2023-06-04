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9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Hakkında 'İyileşti' denilmişti!

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Hakkında 'İyileşti' denilmişti!
04.06.2023 21:24 - Son Güncelleme: 04.06.2023 21:25

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9 yıldır komada olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın dostu Ozan Zeybek, Işık'ın sağlık durumu hakkında son olarak ''Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki aile fotoğrafı herkesi şaşırttı.

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