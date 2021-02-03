Nikola tuzak kurdu, Savcı Bey ağır yaralandı

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 44’üncü bölümünde, Bayhoca’nın İznik’e gönderileceği istihbaratı alan Osman Bey, Savcı Bey’in de ısrarı ile kafileyi pusuya düşürmeyi planladı.

Kafilenin güzergahına pusu atan ve yolunu kesen Kayı alpleri, büyük bir tuzakla karşılaştı. Oğlu Bayhoca'yı görmek ümidiyle nakledilen mahkumun başındaki çuvalı çıkaran Savcı Bey, Flatyos'la yüz yüze geldi. Şaşkınlığından yararlanarak Savcı Bey'i hançerleyen Flatyos, adamlarına emir verdi ve sivil görünümlü yolcuların Bizans askerleri olduğu ortaya çıktı.

Nikola'nın şeytani tuzağının içine düştüğünü fark eden Osman Bey, zekice planıyla pusudan kurtulmayı başarırken, ağır yaralanan Savcı Bey Kayı Obası'na götürüldü.

Osman Bey'i eline geçiremediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan Flatyos ise hıncını askerlerinden çıkardı.

Ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.