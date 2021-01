Osman Bey, Kayı Bayrağı’nı değiştiriyor, beyler tepki gösteriyor

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, Osman Bey’in Kayı Bayrağı’nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.

Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

OSMAN BEY: KİM ONLARA YENİDEN KARDEŞ OLDUKLARINI HATIRLATACAK?

Bey otağına giden Bamsı, Dündar, Savcı ve Dündar beyler, Osman Bey'e bu değişimin nedenini sordu. Savcı Bey'in "Osman Bey herkesin ortak kıymeti olan bu sancak değişemez. Derhal indirtesin. Aksi takdirde ne boyumuz kalır. Ne de... Senin beyliğin" sözleri üzerine Osman Bey "Gördüm ki beylerim icraatlarımdan rahatsız olmuş? İşittim ki beyliğim tehdit edilir olmuş. O mübarek sancağın gölgesinde Kayı boyumuz huzur buldu. Yitesiye mücadele etti. Doğrudur… Dodurga boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Salur boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Beylerim Oğuz atamın 24 boyu vardır. Her boyun bir tamgası vardır. Her boy kendi hayalini kurar. Her boy kendine nizamını kurmaya kalkar. O vakit.... Bugün dağılmış Oğuz'un evlatlarını zalim düşman karşısında kim bir eyleyecek? Kim onlara yeni hayaller kurduracak? Kim onlara yeniden kardeş olduklarını hatırlatacak? Kim? Biz... Biz... Biz…" cevabını verdi.

"ÂLEM-İ İSLAM'I NE YOK EDER? AYRILIK"

Dündar Bey "Osman Bey! Biz başımızın üzerinde gök rengi sancağımızı görmeye alışmışız. O sancak atalarımızdan bize mirastır" derken, Osman Bey "O sancak; direnişin ve dirilişin remziydi. O sancağın altında direndik ve dirildik; ayağa kalktık. İmdi yürüme vaktidir. Fetih vaktidir. Sual ederim size. Âlem-i İslam'ı ne yok eder? Ayrılık. Gayrılık. Nifak. Atalet. Ben size her boyu bir hilalin gölgesin birleştirmeyi teklif ederim beyler. Bir hilalin... Bir hilal... Tüm cihana yayılacak hilalimizin gölgesi. O boy bu boy derdine düşmeden bir devlet kuracağız. Bu devlet sadece Kayıların değil cümle Türklerin devleti olacaktır. Alemin İslam'ın devleti olacaktır. Bu devlet mazlumların devleti olacaktır. Hilalin gölgesinde yedi iklim yetmiş iki millet huzur bulacaktır" diyerek amacını ifade etti.

Bamsı Bey "Osman Bey hak düşünmüşsün. Büyük düşünmüşsün. Ancak nice büyük hayaller istişaresiz hüsrana uğramıştır. Bu büyük hayallerine evvela bizi ortak etmezsen ne devlet kurabilirsin ne fetih yapabilirsin" diyerek Osman Bey'e hak verirken; Osman Bey "Hakkınızı helal edin. Beni anlayacağınızı umarak tez davrandım. Sizin gibi doğruyu korkusuzca söyleyen yiğitler ardımda oldukça Rabbimin izniyle kimse bileğimiz bükemez" sözleriyle beylerin gönlünü aldı.

Osman Bey, Türk boylarını birleştirmeyi başarabilecek mi? Kayı Bayrağı'nın değişmesi obada nasıl karşılanacak? Bölge tekfurlarını bir araya getiren Nikola, Osman Bey'e karşı zafer kazanmak için ne yapacak? Osman Bey yeğeni Bayhoca'yı kurtarabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 43'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.