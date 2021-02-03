Kuruluş Osman'da gergin anlar: Osman Bey ve Bamsı Bey karşı karşıya!

Kuruluş Osman son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 44’üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola’nın Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı. Görüşü sorulan Bamsı, Gündüz, Dündar beyler vatan toprağının verilemeyeceğini söyleyerek teklifin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken; Osman Bey'in "Kulucahisar'ı boşaltacağız! Kaleler fethedilir, düşmanlar yenilir, kaybedilen geri alınır. Bir Bay Hoca kolay yetişmez, bir Kayı Beyi düşmanın insafına terk edilemez. Ben yeğenimi geri alacağım ve kaleyi vereceğim. Kararım budur!" sözleri herkesi şaşırttı.