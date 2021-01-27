Kuruluş Osman'da Nikola haçlı ittifakını kuruyor

Kuruluş Osman yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen Nikola, savaş hazırlıklarını başlatırken tekfuları İnegöl’de toplantıya çağırdı. Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" sözleriyle gözdağı verdi.