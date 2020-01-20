Paulo Coelho'nun Simyacı romanında Santiago, koyunlarını satarak çıktığı yolculuğun sonunda hangisine ulaşır?

ATV ekranlarının ilgiyle çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "Paulo Coelho'nun "Simyacı" adlı romanında başkarakter Santiago, koyunlarını satarak çıktığı yolculuğun sonunda hangisine ulaşır?" sorusu geceye damgasını vuran sorulardan birisi oldu.
MİLYONER'E DAMGA VURAN PAULO COELHO SORUSU!
Soru: Paulo Coelho'nun "Simyacı" adlı romanında başkarakter Santiago, koyunlarını satarak çıktığı yolculuğun sonunda hangisine ulaşır?
A: Çin Seddi
B: Mısır Piramitleri
C: Babil'in Asma Bahçeleri
D: Tac Mahal
CEVAP: B: Mısır Piramitleri
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