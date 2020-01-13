Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?
A: 6-0'lık Galatasaray galibiyeti
B: 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti
C: 7-0'lık Galatasaray galibiyeti
D: 7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti
Doğru cevap: D: 7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti
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