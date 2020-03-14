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Milyoner'e damga vuran Nobel sorusu! 2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışma yapan kişilere verilmiştir?

Milyoner'e damga vuran Nobel sorusu! 2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışma yapan kişilere verilmiştir?

14.03.2020 23:25

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışmalar yapan kişilere verilmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışmalar yapan kişilere verilmiştir?

A: Yapay et
B: Lityum iyon piller
C: Su geçirmez kumaş
D: DNA tamiri

Doğru cevap: B: Lityum iyon piller

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