Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'şehir' sorusu! Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? 07.03.2020 22:59

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan 'şehir' sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır?

A: Adı "eli"yle biten il sayısı

B: Adı "şehir"le biten il sayısı

C: Adı "man"la biten il sayısı

D: Adı "kale"yle biten il sayısı

Doğru cevap) D: Adı "kale"yle biten il sayısı