Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir? | ATV Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 30 bin TL değerindeki "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. İşte o anlar...
Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir? | ATV Kim Milyoner Olmak İster17.03.2020 03:12
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