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Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir? | ATV Kim Milyoner Olmak İster

Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir? | ATV Kim Milyoner Olmak İster

17.03.2020 03:12

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 30 bin TL değerindeki "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. İşte o anlar...


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