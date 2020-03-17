Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir? | ATV Kim Milyoner Olmak İster 17.03.2020 03:12

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 30 bin TL değerindeki "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. İşte o anlar...