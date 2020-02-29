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Milyoner'de geceye damgasını vurdu! Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?

Milyoner'de geceye damgasını vurdu! Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?

29.02.2020 23:02

ATV'de Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?

A: Kunduz

B: Bozayı

C: Ren geyiği

D: Kel kartal

Doğru cevap: A:Kunduz

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