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Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster

Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster

24.02.2020 23:41

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusu damga vurdu. İşte "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusunun cevabı...


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