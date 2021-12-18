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Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli yarışmacı Şafak Bey damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli yarışmacı Şafak Bey damga vurdu
18.12.2021 01:52 - Son Güncelleme: 18.12.2021 01:54

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtmayan yarışmacı olimpiyat sorusunda yarışmaya veda etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken. Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster Videoları
Doğuştan %90 görme engelli olan Şafak Bey, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Keman Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış ve Amerika'da terapi eğitimi de almış. Şu anda müzisyen, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik eğitimcisi ve terapist olan Şafak Bey, özel gereksinimli çocuklar için müziğin etkisini ele alan bir kitap yazarı. Şafak Bey'in en büyük hayali yurtdışında ileri düzeyde olan müzik terapi uygulamalarını Türkiye'ye getirmek.
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