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Milyoner’e damga vuran John Wick sorusu

Milyoner’e damga vuran John Wick sorusu
01.10.2021 22:50 - Son Güncelleme: 01.10.2021 22:53
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Kim Milyoner Olmak İster'de John Wick film serisini üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...


MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: John Wick film serisini üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?

A: 300

B: 600

C: 900

D: 1200

Doğru cevap: 300

John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin verdiği bilgilere göre, ilk filmdeki ölüm sayısı 80 civarına çıkarken bu sayı John Wick: Chapter 2'de 128'i buluyor. Serinin son filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum'daysa bu sayı 94'e 'düşüyor'.

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