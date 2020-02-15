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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran çorba sorusu! Daha barajı geçemeden elendi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran çorba sorusu! Daha barajı geçemeden elendi

15.02.2020 23:03

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bu akşam 'çorba' ile ilgili sorulan soru damga vurdu. Yarışmacıya 2. soruda "Hangisi bir çorbadır?" sorusu yöneltildi. Murat Bey bu soruya "Mıhlama" diyerek yanlış yanıt verdi ve yarışmadan elendi. İşte geceye damga vuran o soru ve cevabı...


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bir çorbadır?

A: Tuzlama

B: Mıhlama

C: Demleme

D: Gözleme

Doğru cevap: A: Tuzlama

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