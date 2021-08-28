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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru?

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru?
28.08.2021 22:27 - Son Güncelleme: 28.08.2021 22:34
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Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışını geçmiştir? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları merak ediliyor. ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki; Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışını geçmiştir?


Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışını geçmiştir?

A: Hindistan

B: Japonya

C: Norveç

D: Rusya

Doğru cevap: Japonya (B)

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