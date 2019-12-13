ATV ekranlarında izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Hercai dizisi bu akşam 25. bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. Yeni bölümde "Sevdamız yarım kaldı" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfamızdan izleyebilirsiniz.
Sevdamız yarım kaldı! Hercai 25. bölüm13.12.2019 23:33
- Sevdamız yarım kaldı! Hercai 25. bölüm
- Reyyan pişmanlığını Miran'a açıklıyor! Hercai 25. bölüm
- Ben ayrılmak istemiyorum Miran! Hercai 25. bölüm
- Reyyan gerçeği ispatlamaya çalışıyor! Hercai 25. bölüm
- Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı! "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"
- Aslanbey gerçekleri ortaya çıkıyor! Hercai 24. yeni bölüm
- Yüzüğün büyük sırrı ortaya çıkıyor! Hercai 24. yeni bölüm
- Miran ve Reyyan'ın atışması! Hercai 24. yeni bölüm
- Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Azize Aslanbey'in yeni intikam planı ne olacak?
- Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Azize Aslanbey'in yeni intikam planı ne olacak?
- Miran ve Reyyan yüzleşiyor! Hercai 23. yeni bölüme damga vuran sahne
- Miran ve Reyyan kalbine söz geçiremiyor! Hercai 23. yeni bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.