Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! Hercai yeni bölüm 28.02.2020 22:09

Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekranlara gelen Hercai dizisinin 34. bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 34. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

REYYAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir?

HAZAR ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLE YIKILIYOR

Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar.

HAZAR VE MİRAN'IN ZAFERİ

Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır.

NASUH'UN İTİRAFI

İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.