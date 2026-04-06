3 gündür kayıptı! Mehmet Çiftlikci Beyoğlu'nda ölü bulundu

İstanbul'da ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan ve hakkında kayıp ilanı verilen 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi. Beyoğlu ilçesi Dolapdere semtinde devriye gezen ekipler ve vatandaşlar, park halindeki bir aracın içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti.

Aracında Cansız Bedeniyle Karşılaşıldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, cansız bedenin 3 gündür emniyet güçleri ve ailesi tarafından köşe bucak aranan Mehmet Çiftlikci'ye ait olduğu tespit edildi.

Ölüm Nedeni Henüz Bilinmiyor: Şüpheli Ölüm İncelemesi

Çiftlikci'nin park halindeki aracında neden ve nasıl hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç içerisinde ve çevresinde detaylı delil çalışması yürüttü. Çiftlikci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi ve Yakınları Yasa Boğuldu

3 gündür umutla iyi bir haber bekleyen Mehmet Çiftlikci'nin yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Polisin olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve Çiftlikci'nin aracı oraya ne zaman park ettiğini araştırdığı öğrenildi.