Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi, sabah saatlerinde kan donduran bir saldırıya sahne oldu. İki çocuk babası Ferhat Boncuk (57), her sabah olduğu gibi işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, sokakta sürüler halinde dolaşan başıboş köpeklerin hedefi oldu. Aniden üzerine saldıran köpeklerden kaçmaya çalışan Boncuk, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralar aldı.

Sağ El Baş Parmağı Isırılarak Koptu!

Saldırının en acı verici anı ise köpeklerin Boncuk'un sağ el baş parmağını ısırarak koparması oldu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adamın yardım çığlıklarına mahalle sakinleri yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, oradan da durumu kritik olduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Acı Haber Hastaneden Geldi: Kopan Parmak Dikilemedi

Hastanede acil ameliyata alınan Ferhat Boncuk'tan üzücü haber geldi. Köpeklerin parmağı kopardığı sırada dokuları parçalamış olması nedeniyle, kopan parmağın yeniden yerine dikilemediği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Boncuk, hayatı boyunca taşıyacağı bu kalıcı hasarın sorumlularından hesap soracağını belirtti.

"Yasal Haklarımı Kullanacağım, Benden Önce İki Kişiye Daha Saldırdılar"

Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Ferhat Boncuk, yaşadığı travmanın peşini bırakmayacağını vurguladı. Boncuk, "Aynı köpeklerin benden önce iki kişiye daha saldırdığını öğrendim. Bu ihmalin bir bedeli olmalı. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Mahalleli İsyan Etti: "Sokaklarda Yürüyemiyoruz!"

Olayın yaşandığı Kızılçukur Mahallesi sakinleri, bölgedeki başıboş köpek sayısının her geçen gün arttığını ve benzer saldırıların sürekli yaşandığını ifade ederek önlem alınmasını istedi. Çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını belirten vatandaşlar, belediye ve ilgili kurumlardan acil çözüm bekliyor.