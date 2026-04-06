Mersin Tarsus’ta Cono’lara narkotik darbesi: 55 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen kararlı mücadelede büyük bir başarıya imza atıldı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, kamuoyunda "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik düğmeye basıldı. 6 Nisan 2026 sabahı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda adres didik didik arandı.

Narkotik Polisi Sınır Tanımadı: 55 Şüpheli Gözaltında

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 55 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.

Aramalarda Yüklü Miktarda Uyuşturucu ve Altın Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda narkotik köpekleri de görev aldı. Yapılan aramalarda; satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildikleri öğrenildi.

Tarsus'ta Uyuşturucu ile Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine yönelik operasyonların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Özellikle "Cono" grubu olarak bilinen yapılanmanın uyuşturucu trafiğindeki etkisini kırmaya yönelik bu hamle, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.