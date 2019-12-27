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Güne aşk ile başlamak! Hercai 27. yeni bölüm

27.12.2019 23:28

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran ve Reyyan arasındaki konuşmalar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Hercai dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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