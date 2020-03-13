Azize ile Miran karşı karşıya geliyor! Hercai 36. yeni bölüm 13.03.2020 23:31

ATV ekranlarında Hercai dizisi 36. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlanmıştı. İntikam yalanı ile bir genç kızın günahına girmesine sebep olan babaannesi, bu gerçeği bilip de mi kendisini ateşe atmıştı, bilmeyerek mi? Beynini kemiren soruların cevabını almalıydı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurmuştu. İçi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti.

HERCAİ SON BÖLÜMDE YAŞANDI?

"Seni sevmem diye mi korktun baba?"

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.

REYYAN'IN YARALARI

Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır.

NASUH'UN YAREN PLANI

Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır.

MİRAN KÖY EVİNDEN KOVULUYOR

Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar.

REYYAN'IN ALDIĞI KARAR

Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?