Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı! "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!" 08.12.2019 22:07

İzleyicilerin ekranları başında heyecanla izlediği Hercai 6 Aralık Cuma günü 24. bölümüyle ekranlara geldi.İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 25. bölüm fragmanı bölümün ardından yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur.



Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?