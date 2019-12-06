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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 22:28

25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşine düşüyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürüklüyor ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında oluyor. Bölümün ardından . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

İzleyicilerin ATV ekranlarında cuma akşamı severek takip ettiği Hercai dizisinde bu hafta yaşanan olaylar dikkat çekti. Yeni bölümde Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılıyor. Ancak görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur.

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