İzleyicilerin ATV ekranlarında cuma akşamı severek takip ettiği Hercai dizisinde bu hafta yaşanan olaylar dikkat çekti. Yeni bölümde Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılıyor. Ancak görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur.