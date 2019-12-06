Yüzüğün büyük sırrı ortaya çıkacak mı? Hercai 24. yeni bölüm

Cuma akşamının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yüzüğün büyük sırrı ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Hercai dizisinin 24. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Yüzüğün büyük sırrı ortaya çıkacak mı? Hercai 24. yeni bölüm06.12.2019 22:36
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