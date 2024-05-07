Yer: Eyüpsultan! Okulda atılan öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı!

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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024, 16:48 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 16:48

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde dehşet! Okulda atılan öğrenciden okul müdürüne silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı!

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan öğrenci ise polis ekiplerince yakalandı.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalanırken, Oktugan ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, Iraklı lise öğrencisi Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K.'yı ise kısa sürede yakaladı.

"5 AY SONRA GELİP MÜDÜRÜ VURUYOR"

Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık" dedi

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