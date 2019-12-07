Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle büyülüyor! Annesinin aynısı

atv ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana Hercai, cuma akşamlarını domine ediyor. Oyuncularını zirveye taşıyan başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Tecrübeli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyayı sık sık kullanıyor ve en çok kızı Leyla ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül güzelliği ile büyüledi. Ayda Aksel'in Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden olan kızı Leyla da hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da binlerce takipçisi var. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

07.12.2019 10:07 - Son Güncelleme: 07.12.2019 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





