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Miran ve Reyyan'ın atışması! Hercai 24. yeni bölüm

06.12.2019 22:14

Cuma akşamının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran ve Reyyan'ın atışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai dizisinin 24. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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