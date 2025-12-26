PODCAST CANLI YAYIN
Adana'da dolu yağdı: Yollar ve tarlalar beyaza büründü

Adana'nın Karataş ilçesinde yağan dolu, yolları ve tarlaları beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Adana'nın Karataş ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam üzeri ise dolu yağışı aniden bastırdı. Bebeli Mahallesi ile Adalı Mahallesi aralarında etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalar ve yollar beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının bölgedeki narenciye ürünlerine de kısmen zarar verdiği öğrenildi.


Öte yandan bölgede yarın da yağış beklendiği bildirildi.

