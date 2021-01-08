Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."

Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 54. bölüm yeni gününde Atv'de. Hercai 54. bölüm 2. fragmanında "Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..." sözü dikkat çekiyor. Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Konağına gerş dönen Hazar Şadoğlu'nun bu hamlesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Hercai 54. bölüm 2. fragmanı.