İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi.
GEREĞİ YAPILDI-15— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024
19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce… pic.twitter.com/MBDYBnyHNL
İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
GEREĞİ YAPILDI-15
19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.