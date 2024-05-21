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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:42 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

GEREĞİ YAPILDI-15
19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya GEREĞİ YAPILDI-15 notuyla paylaştı!

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.

Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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