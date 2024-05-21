İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi.

GEREĞİ YAPILDI-15

19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.



Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce… pic.twitter.com/MBDYBnyHNL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

GEREĞİ YAPILDI-15

19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.