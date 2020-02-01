ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai'de bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Dizinin 30. bölümünde Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği Hercai'nin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin 31. bölüm fragmanı...
Hercai 31. bölüm fragmanı izle! Sırlar teker teker ortaya çıkıyor01.02.2020 01:13
- Hercai 31. bölüm fragmanı izle! Sırlar teker teker ortaya çıkıyor
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