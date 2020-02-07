Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti! Hercai 31. yeni bölüm 07.02.2020 22:04

Cuma akşamı ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Hercai dizisi bu akşam saat 20.00'de 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Miran, annesinin yazdığı mektubu okudu!" sözleri dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 54. bölümünde yer alan özel sahneleri https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir.

AZİZE HAZIRLIKSIZ YAKALANIYOR

Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.

SULTAN'DAN CESUR HAMLE

Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

HAZAR GİZLENEN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU ANLIYOR

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder.

MİRAN'IN İNTİKAM ARZUSU

Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.