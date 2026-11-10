Malatya Darende’de patpat ile hafif ticari araç çarpıştı: Cevdet Kurnaz hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
Malatya’nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz’ın kullandığı patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Kazada 65 yaşındaki Kurnaz hayatını kaybederken eşi Döndü Kurnaz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Döndü Kurnaz tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MALATYA'DA PATPAT İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 65 yaşındaki Cevdet Kurnaz hayatını kaybetti. Tarım aracında bulunan eşi Döndü Kurnaz ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz'ın kullandığı tarım aracı çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
CEVDET KURNAZ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan 60 yaşındaki Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.