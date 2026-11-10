Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:54

MALATYA'DA PATPAT İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 65 yaşındaki Cevdet Kurnaz hayatını kaybetti. Tarım aracında bulunan eşi Döndü Kurnaz ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz'ın kullandığı tarım aracı çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

CEVDET KURNAZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 60 yaşındaki Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.