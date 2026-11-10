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İstanbul ve Kocaeli’nde sürücü kurslarına operasyon: MTSK sınavlarında 23 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Kocaeli’nde sürücü kurslarına operasyon: MTSK sınavlarında 23 şüpheli gözaltında

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İstanbul ve Kocaeli’nde MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine ‘joker’ kişilerin sokulduğu ve e-sınavlarda kopya düzeneği kullanıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada şüphelilerin irtibatları ve mali hareketleri teknik takip ile incelendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE MTSK SINAVLARINA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul ve Kocaeli'nde sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' kişilerin sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi.

SINAVLARDA KOPYA DÜZENEĞİ İDDİASI

E-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü şekilde kopya verildiği iddiası üzerine de inceleme yapıldı.

Şüpheliler teknik takibe alınırken irtibatları ve mali hareketleri incelendi.

Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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