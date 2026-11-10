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Çorum’da ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

Çorum’da ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

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Çorum’da ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta kavşağa giren otomobil, halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 2 kişi ile halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı. İnönü Caddesi’ndeki kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

AMBULANSA YOL VERMEK İÇİN KAVŞAĞA GİRDİ

Kaza, Çorum'un İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 SL 928 plakalı otomobili kullanan O.K., kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen ambulansın yol istemesi üzerine kavşağa giriş yaptı.

Bu sırada Ö.Ç.A. yönetimindeki 19 AEL 526 plakalı halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada otomobil sürücüsü O.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Halk otobüsündeki 25 yolcudan 7 kişi de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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