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Bodrum’da alkollü turistler ile kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı

Bodrum’da alkollü turistler ile kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu iki turist ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Çarşı Mahallesi’nde yaşanan arbede sırasında darbe alıp düşerek başını zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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