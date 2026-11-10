Kocaeli'de WhatsApp dolandırıcılığı: Yapay zeka ile yakınlarından para istediler

Çorum’da ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

Çorum’da ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil halk otobüsüyle çarpıştı