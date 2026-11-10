Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 14:47

BAKAN YUMAKLI'DAN COP31'DE TARIM VE İKLİM MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında A Haber canlı yayınına katıldı. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Yumaklı, iklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda arz güvenliği ve su kaynakları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, COP31 kapsamında tarım ve gıda alanında önemli mesajlar verileceğini belirterek, iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğinin ele alındığını söyledi.

"KRİZİ DEĞİL, RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORUZ"

İklim değişikliği nedeniyle kuraklığın yanı sıra aşırı yağış, sel ve taşkınların da tarım arazilerine zarar vermeye başladığını belirten Yumaklı, bu nedenle bütüncül bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, iklim değişikliğine ilişkin yaklaşımını "Biz iklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz. Riski yönetmek istiyoruz." sözleriyle anlattı.

Bakan Yumaklı, öncelikle gıda arz güvenliğini de etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini ve ardından gerekli eylemlerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

SU MERKEZLİ RİSK YÖNETİMİ

Yumaklı, risk yönetiminde suyun merkeze alındığını belirtti. Önümüzdeki dönemde temiz suyun yaşamın devamı ve tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı ayrıca kırsal kalkınma konusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin sürdüğünü söyledi. Kadın çiftçiler ile gençlerin ve kadınların üretim içerisinde kalmasının da çalışılan başlıklar arasında olduğunu belirtti.

KURAKLIĞA DAYANIKLI TOHUMLAR İÇİN AR-GE

Yumaklı, verimli ve sürdürülebilir üretim için dayanıklılığın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kullanılan tohumların da iklim koşullarına uyum sağlaması gerektiğini belirten Yumaklı, kuraklığa ve aşırı sıcaklık değişikliklerine toleranslı tohumların üretime girmesi için AR-GE çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, üretim planlaması, kırsal kalkınma, dayanıklılığın artırılması, toleranslı tohumlara yönelik AR-GE çalışmaları ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleriyle iklim kaynaklı risklere karşı hazırlıkların devam ettiğini söyledi.