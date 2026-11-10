Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:40

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre 73 yaşındaki Ö.F.M. tarafından sırtından bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Mehmet Recep Hilaloğlu ile Ö.F.M. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ö.F.M.'nin Hilaloğlu'nu sırtından bıçakladığı belirtildi.

Ağır yaralanan Hilaloğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MEHMET RECEP HİLALOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Mehmet Recep Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hilaloğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

73 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Ö.F.M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.