Bakırköy’de 4 yayaya çarpan aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya hafif ticari aracın çarpması sonucu 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ve uyuşturucu imal ile ticaretinden kaydı bulunduğu tespit edilen sürücü Taha Mustafa Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam